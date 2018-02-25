كوتينيو: ميسي يفاجئ الجميع بأسلوبه في اللعب

طلال الغامدي(صدى):

قال لاعب البرسا فيليب كوتينيو، إن برشلونة لعب مباراة رائعة أمام جيرونا، مؤكدًا على فخره بإحراز هدف في ديربي الأمس في إطار الدوري الإسباني.

وأضاف: ” كان من المتطلب علينا أن ننتصر اليوم، قدمنا مباراة رائعة واستحقينا الفوز، فخور بأول أهدافي في الليغا بقميص البارسا”.

وعن ليونيل ميسي، قال : ” ميسي لاعب مختلف عن الجميع، هدفه أمام جيرونا، يثبت ذلك ، أفتخر بمزاملة الأفضل في العالم ليونيل، فهو يُفاجئ الجميع بأسلوبه في لعبة كرة القدم”.

وتابع: ” في البارسا نلعب كرة قدم مختلفة، أنا أتعلم ذلك تدريجياً، وأعمل بجد لذلك ،نفس الأمر لديمبيلي، إنه لاعب كبير وسنتعلم مع الوقت”.