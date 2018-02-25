كوتينيو: ميسي يفاجئ الجميع بأسلوبه في اللعب
قال لاعب البرسا فيليب كوتينيو، إن برشلونة لعب مباراة رائعة أمام جيرونا، مؤكدًا على فخره بإحراز هدف في ديربي الأمس في إطار الدوري الإسباني.
وأضاف: ” كان من المتطلب علينا أن ننتصر اليوم، قدمنا مباراة رائعة واستحقينا الفوز، فخور بأول أهدافي في الليغا بقميص البارسا”.
وعن ليونيل ميسي، قال : ” ميسي لاعب مختلف عن الجميع، هدفه أمام جيرونا، يثبت ذلك ، أفتخر بمزاملة الأفضل في العالم ليونيل، فهو يُفاجئ الجميع بأسلوبه في لعبة كرة القدم”.
وتابع: ” في البارسا نلعب كرة قدم مختلفة، أنا أتعلم ذلك تدريجياً، وأعمل بجد لذلك ،نفس الأمر لديمبيلي، إنه لاعب كبير وسنتعلم مع الوقت”.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9005 ] نشر منذ 47 دقيقة
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