أثناء الأمطار.. 5 أعراض لمرضى الربو يجب مراجعة الطبيب بعدها

تركي السالم(صدى):

نبَّهت صحة منطقة جازان، على مرضى الربو بضرورة مراجعة الطوارئ وقت الأمطار إذا شعروا بـ 5 أعراض، وهي: الصعوبة الشديدة في التنفس، صعبوة او عدم القدرة على الكلام، تسارع نبضات القلب والتنفس، شفاه شاحبة أو مزرقة، دوخة أو فقدان للوعي ” .

وقالت صحة جازان في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” وقت الأمطار نحن قريبون منك..اتصل على 937 الأطباء على أهبة الاستعداد في استقبال استشاراتك الطبية على مدار الساعة وذلك في حال عدم قدرتك التوجه للمركز الصحي. والأطباء متواجدين أيضاً عبر تطبيق صحة بإمكانك التواصل معهم من منزلك.

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