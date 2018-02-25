تدخل جراحي عاجل في مستشفى عفيف ينقذ قدم طفلة

عادل الحربي (صدى):

تمكن الفريق الطبي بمستشفى عفيف العام, من انقاذ طفلة إثر تعرضها لإصابة بالغة في القدم بعد سقوطها من دراجة نارية، حيث كانت تعاني من إصابة مضاعفة بالقدم اليمنى نتيجة تعرضها لسقوط من دراجة نارية مما تسبب لها في قطع للأوتار الباسطة لجميع أصابع القدم اليمنى، إضافة إلى كسور مضاعفة بالأصابع والمفاصل ما بين أمشاط القدم والأصابع مع ضعف التروية الدموية بالإصبع الأكبر بسبب إصابة الأوعية الدموية الأنسية .

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية طارئه ودقيقة تم خلالها عمل تنظير للجرح وتثبيت للكسر وتم توصيل جميع الأوتار والمفاصل وخياطة الجرح تحت المخدر العام، وقد استقرت حالة الطفلة – ولله الحمد – وهي تتمتع بصحة جيدة.