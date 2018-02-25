كراني: الشرقية ودعت التراكم الرعدي الممطر

نايف السالم(صدى):

أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن المنطقة الشرقية ودعت التراكم الرعدي الممطر الذي أخذ اتجاهه إلى الإمارات وسلطنة عمان.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” المنطقة الشرقية ودعت بعون الله الخبر، الدمام، الجبيل، الهفوف، ورأس تنورة التراكم السحابي الممطر الذي أخذ مساره قبل نهاية اليوم في إتجاه الإمارات وسلطنة عمان مع فرصة هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط ملموس للرياح السطحية وضباب يميل للكثافة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الأولى ” .