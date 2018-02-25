بالصور .. فيرساتشي تتألق بعروض أزياء التسعينيات لشتاء 2018

روما(صدى):

تألقت فيرساتشي بالعديد من ملامح أزياء التسعينيات خلال عروضها بميلان الإيطالية، وهى الإطلالات التي انتشرت في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث عنها الكثيرون في جميع أنحاء العالم، وهو ما جعل الكثيرون يسترجعون عرض الأزياء الشهير الذي قدمته فيرساتشى في الذكرى السنوية العشرين لوفاته.

وتم فيه عرض تصميمات وألوان مشابهة للعرض الحالي، بالألوان الفاتحة، والإكسسوارات الكلاسيكية، والتي ميزت ملامح أزياء وموضة فترة التسعينيات، وتم التعقيب على العرض الحالي في ميلان أنه أراد رؤية نساء فيرساتشى بشكل مختلف على مر السنين، وإعادة توحيد عارضات الأزياء مرة ثانية.

حيث جاءت الأزياء في العرض بالكاروهات والبنطلون الهاى ويست والتنورة القصيرة، وهى أبرز ملامح أزياء التسعينيات والتي قدمتها فيرساتشى في العروض حينها.