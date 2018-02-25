الرئيس الفرنسي يتبنى دجاجة.. ويؤكد: سنقيم قن دجاج في الإليزية

باريس(صدى):

تبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دجاجة صهباء خلال تواجده في معرض الزراعة في العاصمة باريس أمس السبت.

وستكون مهمة هذه الدجاجة توفير البيض الطازج للرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، فبعدما لاطف البقرة ” أوت ” رمز المعرض ود نفسه حاملًا دجاجة صهباء.

وأعلن ” ماركرون ” قبوله بالدجاجة التي قدمها له المدير العام لمربي الدواجن في منطقة لوي أمام عدسات الكاميرات، قائلًا ” سنقيم قن دجاج في الإليزية “.

وكانت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون أعلنت فيما قبل نيتها عن إقامة بستان خضار في قصر الإليزية، على غرار ميشال أوباما في البيت الأبيض.