الرئيس الفرنسي يتبنى دجاجة.. ويؤكد: سنقيم قن دجاج في الإليزية
تبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دجاجة صهباء خلال تواجده في معرض الزراعة في العاصمة باريس أمس السبت.
وستكون مهمة هذه الدجاجة توفير البيض الطازج للرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، فبعدما لاطف البقرة ” أوت ” رمز المعرض ود نفسه حاملًا دجاجة صهباء.
وأعلن ” ماركرون ” قبوله بالدجاجة التي قدمها له المدير العام لمربي الدواجن في منطقة لوي أمام عدسات الكاميرات، قائلًا ” سنقيم قن دجاج في الإليزية “.
وكانت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون أعلنت فيما قبل نيتها عن إقامة بستان خضار في قصر الإليزية، على غرار ميشال أوباما في البيت الأبيض.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
سبقك بها رسولنا محمد صلى الله ع وسلم
يا حبيبي يارسول الله محمد دمي انت والله
سمع العالم الفلكي (جيمس جينز) العالم المسلم (عناية الله المشرقي) يتلو الآية الكريمة (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فصرخ قائلا: مدهش وغريب! إنه الأمر الذي كشفت عنه بعد دراسة استمرت خمسين سنة! ، من أنبأ محمدا به؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟! لو كان الأمر كذلك فأنا أشهد أن القرآن كتاب موحى به من عند الله