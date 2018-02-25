” العمل ” تنفذ حملة لمكافحة التسول بحائل

علي العنزي(صدى):

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بلجنة مكافحة التسول، مع الجهات ذات العلاقة بمنطقة حائل، بتنفيذ حملة لمكافحة التسول؛ للقضاء على هذه الظاهرة.

وفي هذا السياق، ذكر فريح بن محمد العياد، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة حائل، أن هذه الحملة؛ تهدف للحد من ظاهرة التسول، مشيرًا إلى أن إدارة الفرع، وبالتعاون مع الجهات، ذات العلاقة، ستتابع ظاهرة التسول ولن تتهاون في القضاء على هذه الظاهرة، التي لا تليق بالمجتمع.

وأوضح ” العياد ” ، أن المتسولين يتجهون إلى استدرار عطف المواطنين، والمقيمين وبصور وأشكال متعددة، يغلب عليها الكذب والاحتيال، مستغلين تعاطف المجتمع، واندفاع الناس لعمل الخير، ملفتًا الانتباه إلى أن العديد منهم من يستغل هذه الظاهرة، لأهداف خاصة وبصور متعددة الأمر، الذي تنعكس أثاره السلبية، على النواحي الأمنية وعلى المجتمع بشكل عام.

كما ناشد المجتمع، بعدم التعاون، مع المتسولين، مشيرًا إلى أن الدولة، بها من الجمعيات والبرامج، التي من شانها مساعدة المحتاج.