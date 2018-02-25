فالفيردي: متفائل بكوتينيو.. وسواريز لايبحث عن الايقاف

ماجد محمد(صدى):

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبرسا، إن فريقه يرغب في حسم لقب الدوري الإسباني على الفور.

وأشاد فالفيردي بأداء لاعبيه خلال مواجهة جيرونا، أمس السبت، في إطار الدوري الإسباني، والتي انتهت بسداسية للبرسا مقابل هدف وحيد.

وأضاف ” فالفيردي:” متفائل جداً بكوتينهو .. أتمنى أن يستمر على هذا المستوى الرائع والتفاهم الكبير مع سواريز وليو ميسي ” ، مشيرًا إلى أن ديمبلي يتطور تدريجيًا.

وعن جيرارد بيكيه، قال:” بيكي بخير، تعرض لكدمة في المرة الأولى، وترددت في استبداله. حالته تحت سيطرتنا “.

وتابع: ” لايوجد لدي أي لاعب يبحث عن الحصول على الكروت الصفراء من أجل الايقاف قبل المباريات السهلة “، موضحًا:” سواريز لاعب عظيم ولايبحث عن التمثيل لكسب الأخطاء”.