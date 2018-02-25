مأكولات هامة لشعر صحي

متابعات(صدى):

تُشير أطراف الشعر اللامعة إلى صحّة جيّدة. غير أنّ بلوغ ذلك لا يقتصر فقط على استخدام الشامبو الصحيح وغيره من المستحضرات، إنما يحتاج أيضاً إلى نظام غذائي صحّي، تماماً كما هو حال البشرة النضرة والأظافر القويّة. فما هي الأطعمة السيّئة والأخرى المفيدة لشعر جميل يتحدّى التقصّف؟

لحسن الحظّ، هناك وسائل عدة يمكن الإستعانة بها حفاظاً على شعر قويّ وفروة رأس صحّية، لعلّ أهمّها المواد التي تضعونها في أطباقكم. أظهرت الدراسات العلمية أنّ الأطعمة التالية تُعتبر الأسوأ لشعركم:

الحلويات

عند استهلاك طعام غنيّ بالسكّر أو مصنوع من الطحين المكرّر، كالخبز الأبيض، فإنه يؤدّي إلى ارتفاع السكر في الدم الذي يسبّب زيادة في الإنسولين تدفع الجسم إلى إفراز مزيد من هرمون الأندروجين الذي يقلّص بُصيلات الشعر، وبالتالي يزيد احتمال تساقط خصلاته.

إهمال الحديد والزنك

غضّ النظر عن هذين المعدنين قد يؤدي إلى شعر باهت. إذا أردتم تقوية خصلاتكم، ركّزوا على المأكولات العالية بالحديد كلحم البقر، والدجاج، والسمك، والفاصولياء، والورقيات الخضراء. أمّا تناول ثمار البحر كالمِحار والحبوب الكاملة فسيضمن حصولكم على الكثير من الزنك.

السمك الغنيّ بالزئبق

تناول الكثير من السمك الغنيّ بالأوميغا 3 يساعد على خفض الإلتهاب ويشجّع على نموّ الشعر. لكن إحرصوا على تفادي الأنواع العالية بالزئبق، كالقرش والمارلين. الخيارات الأفضل لشعركم تشمل السلمون، والتونة، والهلبوت المليئة أيضاً بالماغنيزيوم.