بالصور .. سالفا تورى تطرح مجموعتها الجديدة في أسبوع الموضة بميلان

روما(صدى):

عرض بيت الأزياء سالفاتورى مجموعته لخريف وشتاء 2018 ضمن فعاليات أسبوع الموضة بميلان، المدينة الشهيرة الإيطالية، و يعد بيت الأزياء العالمي سالفاتورى فيراجامو من أشهر بيوت الأزياء الإيطالية العالمية، ومن أهم ملامح المجموعة الجديدة

1.البالطو :

صمم بيت الأزياء العالمي سالفاتورى نوعين من البالطو، أهمهما البالطو الفورمال من الحرير الذي يمكنك أن ترتديه في أيام عملك، مع السروال الحرير بنفس اللون وأسفله شيميز فاتح اللون مع البوت ذو الرقبة الطويلة، والبالطو الذي يمكنك أن ترتديه في أيامك العادية قي أجواء الصقيع من الصوف والطويل وصولاً إلى القدمين.

2.الفستان

صمم جيوم الفستان من الحرير الخالص المنقوش بنقوش مختلفة باللون الأحمر والأزرق والأبيض، الطويل تحت الركبة، إلى جانب الفستان الطويل المنقوش بالألوان الذهبية، الفستان الشمواه باللون ” البصلي “، وأخيرًا الفستان الفضفاض باللون الأزرق المميز.

3.الكاب:

ومن القطع التي ظهرت مؤخراً هو الكاب، أي الشال المغلق والمحكم من الركبة، وصممه جيوم باللون الأحمر والرمادي الطويل بالإضافة إلى الكاب الهاى كول البيج.

4.البدلة الشمواه:

البدلة الشمواه باللون البنفسج كانت من أبرز ما جاء ضمن مجموعة بيت الأزياء العالمي سالفاتورى، خاصة البنفسج الصارخ الذي يجذب الانتباه.