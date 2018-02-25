” الجوازات ” توضح عقوبة تأخير تجديد هوية مقيم

علي القحطاني (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن فرض غرامة تأخير في حالة مرور 3 أيام على انتهاء إقامة أحد المقيمين وعدم تجديدها.

وقالت الجوازات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ردًا على أحد المغردين، قائله ” صباح النور، تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من تاريخ إنتهاء التأشيرة “.

وكانت إحدى المواطنات وجهت استفسارًا إلى الجوازات على ” تويتر ” ، قائله ” صباح الخير لدي خادمة انتهت إقامتها اليوم وش الإجراءات وهل علي غرامة أو لا أرجو الرد للأهمية “.