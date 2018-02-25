إصابات وحالات دهس بحفل تخرج طالبات جامعة جازان

تركي السالم(صدى):

أقيم الخميس الماضي، حفل تخرج طالبات جامعة جازان، بإستاد مدينة الملك فيصل الرياضية، وشهد الحفل تدافعًا كبيرًا وحالات دهس؛ مما أدى لحدوث بعض الإصابات.

وذكرت خريجات حضرن حفل تخرج، نحو 6 آلاف خريجة ” الدفعة 13 ” ، أن ذلك حدث؛ نتيجة لسوء التنظيم، في المداخل والمخارج، حيث حدث بعض التدافع؛ ما تسبب في سقوط بعضهن وإصابتهن.

وفي ذات السياق، قص نجل إحدى المصابات، كيف أصيبت والدته؛ جراء ذلك التدافع، مشيرًا إلى أن أمه جاءت برفقة ابنتها؛ لحضور حفل تخرجها، مبينًا أنه أثناء دخولها، وقع تدافع على بوابة الاستاد الرياضي، فسقطت وتعرضت للدهس، وتم إسعافها عن طريق الهلال الأحمر، ونقلها لطوارئ مستشفى صبيا، ولازالت منومة بالمستشفى.

وناشد المواطن الجهات المعنية، بضرورة تشكيل لجنة؛ للتحقيق فيما حدث، وكشف ملابسات سوء التنظيم.