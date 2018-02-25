شتيغن: جيرونا يقدمون كرة جميلة

ماجد محمد(صدى):

أكد حارس مرمى برشلونة مارك أندريه شتيغن، على أن البرسا يركز على كل اللقاءات القادمة في الدوري الإسباني؛ لاقتناص اللقب.

وقال ” شتيغن ” بعد فوز فريقه بسداسية أمام جيرونا، أمس في إطار الدوري: ” خلفنا تماماً الأتلتي الفريق الذي لا يخسر، لذلك علينا الفوز بكل اللقاءات “.

وعن جيرونا، أضاف حارس البرسا: ” أحب الطريقة التي يلعب بها جيرونا، يقدمون كرة جميلة وقادرون على تحقيق الكثير “.

وفيما يتعلق بالهدف الأول في البرسا، قال: ” الهدف الاول؟ علينا تفادي مثل هذه الأخطاء، لكننا بالنهاية قدمنا لقاء كبير على كافة المستويات “.