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شتيغن: جيرونا يقدمون كرة جميلة

شتيغن: جيرونا يقدمون كرة جميلة
ماجد محمد(صدى):

أكد حارس مرمى برشلونة مارك أندريه شتيغن، على أن البرسا يركز على كل اللقاءات القادمة في الدوري الإسباني؛ لاقتناص اللقب.

وقال ” شتيغن ” بعد فوز فريقه بسداسية أمام جيرونا، أمس في إطار الدوري: ” خلفنا تماماً الأتلتي الفريق الذي لا يخسر، لذلك علينا الفوز بكل اللقاءات “.

وعن جيرونا، أضاف حارس البرسا: ” أحب الطريقة التي يلعب بها جيرونا، يقدمون كرة جميلة وقادرون على تحقيق الكثير “.

وفيما يتعلق بالهدف الأول في البرسا، قال: ” الهدف الاول؟ علينا تفادي مثل هذه الأخطاء، لكننا بالنهاية قدمنا لقاء كبير على كافة المستويات “.


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