بالفيديو.. رجل كفيف وأصم يشاهد مباراة البرسا وجيرونا بطريقة غريبة

في واقعة فريدة من نوعها، استطاع رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة ( كفيف وأصم) مشاهدة مباراة البرسا أمام جيرونا، خلال تواجده في المدرجات بملعب الكامب نو.

وجاء خوسيه ريتشارد من كولومبيا؛ لدعم البرسا في مواجهة جيرونا، وساعده في معرفة مجريات المباراة رجل يدعى سيزار والذي وصف أحداث المباراة لـ ” خوسيه ” مستعينًا بلوحة على شكل ملعب كرة قدم.

واعتمد ” سيزار ” في شرحه المباراة لخوسيه على حركات معينة، وبدقه عالية؛ ليصل له الأحداث كما لو أنه يرى بعينه.

At Barca-Girona match with Cesar and Jose Richard from Colombia. Jose Richard is blind and deaf, but Cesar helps him follow matches with a wooden board that serves as the pitch, and a sign language system they devised themselves. Incredible to watch. pic.twitter.com/Zwik9agSp0

— Brooks Peck (@BrooksDT) February 24, 2018