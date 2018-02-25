قرار من وزير التعليم بشأن نقل إدارة مدارس تحفيظ القرآن

عادل الحربي (صدى):

قرَّر الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، نقل إدارة مدارس تحفيظ القرآن الكريم من الإدارة العامة للتعليم الإسلامية إلى الإدارة العامة للإشراف التربوي ” بنين “.

وتضمن القرار، نقل أنظمة وموظفي الإدارة والإشراف الميداني عليها من قبل الإشراف التربوي، وكذلك نقل برنامج حملات التوعية في القرى والهجر من الإدارة العامة للتوعية الإسلامية إلى الإدارة العامة لتعليم الكبار في وكالتي التعليم ” بنين ، بنات “.

وذلك للإشراف عليه وتنفيذه، ويتضمن ذلك كل ما يتعلق به من خطط وموظفين ومشرفين، ويضم هذا البرنامج إلى مسؤوليات الإدارة العامة لتعليم الكبار.

كما كلَّف وزير التعليم في قراره، المشرف العام على مركز الوعي الفكري بمتابعة عملية النقل وتسهيل ما تتطلبه من إجراءات خلال شهر من تاريخه.