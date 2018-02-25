بالفيديو.. رد فعل صادم لعامل نظافة لحظة اشتعال النيران بسيارة أمامه
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لرد فعل عامل نظافة لحظة اشتعال النيران في سيارة متوقفة في الشارع أثناء قيامه بعمله.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول العامل وهو يقوم بعمله في الشارع والنيران مشتعلة في السيارة ولكنه لم ينظر لها وظل يقوم بعمله دون مبالاة، ثم رحل بعدما قام بإنهاء عمله.
Man continues working while car is on fire
Not my problem… 😂
Posted by VT on Friday, February 23, 2018
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9005 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههه ام التطنيش