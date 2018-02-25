بالفيديو.. رد فعل صادم لعامل نظافة لحظة اشتعال النيران بسيارة أمامه

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لرد فعل عامل نظافة لحظة اشتعال النيران في سيارة متوقفة في الشارع أثناء قيامه بعمله.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول العامل وهو يقوم بعمله في الشارع والنيران مشتعلة في السيارة ولكنه لم ينظر لها وظل يقوم بعمله دون مبالاة، ثم رحل بعدما قام بإنهاء عمله.