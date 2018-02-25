مستخدمو ” سناب شات ” يرفضون التصميم الجديد وفريق العمل يرد

أماني الغامدي(صدى):

أعرب ما يزيد عن 1.2 مليون مستخدم لتطبيق سناب شات، عن رفضهم للتصميم الجديد له، وذلك من خلال توقيعهم على عريضة ضمن منصة التغيير العالمية Change. Org .

وطالب المستخدمين، بعودة التصميم القديم للتطبيق؛ لسهولة استخدامه، وذلك تحت شعار ” حذف التحديث الجديد لسناب شات “، وهو الأمر الذي استجاب له فريق عمل التطبيق.

وأجاب الفريق، أن الشركة ستضيف تحديثاً للتطبيق الجديد، يُسهل على مستخدميه التنقل بين مختلف القصص وفرزها بطريقة أسهل.

وأشار فريق العمل، إلى أن التطبيق سيتكيف مع احتياجات ومتطلبات كل مستخدم، ليكون أذكى مع مرور الوقت.

وأكد الفريق أن التحديث المقبل سيضيف علامات تبويب داخل ” الأصدقاء ” و ” اكتشف ” لتسهيل فرز القصص.