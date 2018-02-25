مستخدمو ” سناب شات ” يرفضون التصميم الجديد وفريق العمل يرد
أعرب ما يزيد عن 1.2 مليون مستخدم لتطبيق سناب شات، عن رفضهم للتصميم الجديد له، وذلك من خلال توقيعهم على عريضة ضمن منصة التغيير العالمية Change. Org .
وطالب المستخدمين، بعودة التصميم القديم للتطبيق؛ لسهولة استخدامه، وذلك تحت شعار ” حذف التحديث الجديد لسناب شات “، وهو الأمر الذي استجاب له فريق عمل التطبيق.
وأجاب الفريق، أن الشركة ستضيف تحديثاً للتطبيق الجديد، يُسهل على مستخدميه التنقل بين مختلف القصص وفرزها بطريقة أسهل.
وأشار فريق العمل، إلى أن التطبيق سيتكيف مع احتياجات ومتطلبات كل مستخدم، ليكون أذكى مع مرور الوقت.
وأكد الفريق أن التحديث المقبل سيضيف علامات تبويب داخل ” الأصدقاء ” و ” اكتشف ” لتسهيل فرز القصص.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
سناب فاضي
بكل أسف نحن امة كلامها كثير وعملها قليل إلا ما رحم ربي
الآن الأمم تقاس بماذا قدمت من تكنلوجيا من حضارة
من رقي وتقدم وإزدها وصناعة وحنا باقي تصوير خلق الله بدون حق