إيران تتجاهل وقف إطلاق النار وتعلن استمرار ضرباتها على دمشق

طهران(صدى):

أكد رئيس هيئة الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، على استمرار العمليات العسكرية الإيرانية بالتعاون مع قوات النظام السوري في العاصمة دمشق.

وأوضح ” باقري ” في تصريح له أن إيران وسوريا ستلتزمان بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار ولكن لن يتم تطبيقه على جميع المناطق، مبررًا ذلك بوجود مناطق في ريف دمشق يسيطر عليها ” إرهابيون ” وغير خاضعة للهدنة.

وجاء هذا التصريح في ظل الإدانات الدولية والإنسانية لانتهاكات النظام السوري بمساعدة إيران ضد المدنيين في سوريا، وحصار الغوطة الشرقية على مدار أسبوع متواصل من القصف الجوي راح ضحيته أكثر من 519 قتيل حتى اليوم.

اقرأ أيضًا