في ظل أداء تحكيمي فاضح.. اشتعال الصراع بين الاتحاد التونسي والنجم

نواف السالم(صدى):

شهدت العلاقة بين الاتحاد التونسي لكرة القدم، وفريق النجم الساحلي، توترًا كبيرًا؛ على خلفية أزمة النادي مع غريمه الترجي التونسي الذي اتهمه بالتلاعب في نتائج المباراة الأخيرة بينهما.

وقال النجم في بيان له، إنه سيلجأ إلى القضاء، متهمًا الاتحاد التونسي بأنه يقدم جهدًا محدودًا؛ غير مجدي في مكافحة فساد الأندية في إشارة للترجي.

وأوضح أن اللجوء للفيفا، يأتي بهدف لفت نظره إلى وجود تلاعب بنتائج العديد من المباريات والتصدي لهذه الظاهرة.

وكان الاتحاد التونسي صرح سابقًا بأنه سيبعث بملف يتضمن أحداث مباراة الترجي والنجم إلى الاتحاد الدولي، بما في ذلك امتناع رئيس النجم رضا شرف الدين تقديم شهادته وإثباتات عن اتهاماته.

وتعاني الأندية التونسية من وضع تحكيمي قاتم وحزين، حيث يعيش التحكيم التونسي في أسوأ فتراته.