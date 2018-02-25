مفاجأة في أسماء المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

كشف مفوض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم روبرتو فابريتشيني، عن إمكانية ظهور أسماء مرشحة جديدة وبشكل مفاجيء لتولي مهمة الإشراف على المنتخب الإيطالي.

وقال فابريتشيني: ” نحن لا نستبعد أحداً.. ليس عادلاً أن نسمي أحداً اليوم، لم نجر أي اتصالات جدية حتى الآن “.

وأضاف: ” نملك مدربين من بين الأفضل في العالم.. مروحة الخيارات ستكون واسعة حتى وإن كان هناك مرشحون أكثر ملاءمة من آخرين.. من المؤكد أن على الشخص الذي سيتم اختياره أن يتمتع بالحماس وقدرة تحمل المسؤوليات “.

وكان جانبييرو فينتورا مدرب المنتخب الإيطالي، تم إقالته من منصبه بعد الفشل في التأهل الى نهائيات مونديال روسيا 2018 عبر الملحق الأوروبي.