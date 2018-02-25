فوائد الرموش الصناعية وأضرارها

متابعات(صدى):

اعتاد الكثير من الفتيات علي استخدام الماكياج باستمرار، وهناك الماكياج الخفيف المناسب يوميًا، وهناك الماكياج الصارخ المناسب للحفلات، ومن ضمن أدوات الماكياج، الماسكرا، والتي لا تستطيع أي فتاة ألا تستخدمها لتكثيف الرموش، وظهرت موضة تركيب الرموش الدائمة والمؤقتة ولكن بالتأكيد لها فوائد وأضرار، وهذا ما نقدمه لك في هذا التقرير.

فوائد وضع الرموش الدائمة أو المؤقتة :

توفير وقت تركيب الرموش

الرموش أكثر ما يبرز العين، فعندما تكون الرموش كثيفة بالقدر الكافي، تعمل على تقليل الانتباه للهالات السوداء أو عدم وجود الأيلاينر، إلى جانب أنها توسع العيون بشكل كبير وتحددها، لذلك فأنت توفرين الوقت لوضع الماسكرا وانتظارها حتى تجف، وأيضًا يوفر وقت وضع الأيلاينر الذي يأخذ الكثير من المجهود في رسمه، بالإضافة إنه يغني عن وضع الكونسيلر حول العين، أو وضع الرموش بشكل يومي.

توفير وقت مسح عبث الماسكرا والأيلاينر

الكثير من الفتيات لا يعرفن كيفية وضع الماسكرا بالشكل الصحيح إلى جانب رسم الأيلاينر، فمنهم من يرسمن الأيلاينر بشكل خاطئ ثم يمسحونه ويعاودن وضعه ثم مسحه، وكذلك الماسكرا التي تحدث الكثير من الخطوط السوداء، لذلك تركيب الرموش الدائمة أو المؤقتة توفر لك كل هذا المجهود من الأساس.

أضرار تركيب الرموش الدائمة أو المؤقتة :

التكلفة

بالطبع يتكلف تركيب الرموش كثيرًا، فأقل ثمن للرموش جيدة الصنع هو حوالي 140 دولار، وبالطبع يتكرر نفس العملية كل بضعة أشهر، فهذا قرار من الصعب اتخاذه إلا لمستوى معين من الفتيات التي تستطيع أن تتحمل كل تلك التكلفة.

ستحتاج إلى صيانة

إذا قررت أن تضعي تلك الرموش، فإنه عليك زيارة مركز التجميل الذي ساعدك في تركيبها دائمًا، تقريبًا كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بشكل مستمر لأنها بالطبع تضعف وتتكسر، فأنها بذلك سلاح ذو حدين، توفر لك وقتك صباحًا بل تحتاجين لإيجاد الوقت لإصلاحها بشكل مستمر ودائم بالإضافة إلى أنه عليك إتباع بعض القوانين لعدم إتلافها وإبقائها نضرة كالرموش الطبيعية.