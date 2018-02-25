رسالة هامة من إدارة التدريب بالتعليم للمتدربات بشأن تعليق الدراسة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت إدارة التدريب التربوي، التابعة لوزارة التعليم، أنه في حال تم ترشيح المتدربة إلى أحد برامج التدريب خلال أيام تعليق الدراسة في المدارس، فإنه سيستمر تنفيذ البرامج في الإدارة.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” المتدربات الكريمات :في حال تمّ ترشيحك لأحد برامج التدريب خلال أيام تعليق الدراسة في المدارس؛ فإنه سيستمر تنفيذ برامج التدريب في إدارة التدريب و الابتعاث و الغياب سبب لحرمانك من شهادة الحضور، شاكرين تفهمك و حرصك “.