200 طالب بتعليم مكة يشاركون في تصفيات مشروع ” تحدي القراءة العربي “

سعيد العجل(صدى):

يرعى مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة للشؤون التعليمية طلال الحربي اليوم انطلاق تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة وذلك بحضور مدير الإشراف التربوي الأستاذ عمر الأحمدي ومساعد مدير الإشراف التربوي الدكتور عبد العزيز البارقي ورئيس قسم اللغة العربية الأستاذ صالح الزهراني .

ويشارك في التصفيات 200 طالب من مراحل التعليم الثلاث وتستمر لمدة أربعة أيام حيث بدأت اليوم التصفيات لطلاب المرحلة الابتدائية وتستكمل يوم غدٍ المنافسة لطلاب المرحلة المتوسطة ويوم الثلاثاء تختتم بالمرحلة الثانوية .

وقال المشرف العام على المشروع بتعليم مكة الدكتور محمد القرشي أن المشروع الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ يهدف لتشجيع الطلاب على القراءة الهادفة، وتنمية وتحسين مهارات اللغة العربية والقدرة على التعبير بطلاقة وفصاحة لدى الطلبة في العالم العربي موضحاً أن التحدي يأخذ شكل منافسة قوية للقراءة باللغة العربية ليبلغ 50 مليون كتاب خلال العام الدراسي على مستوى الوطن العربي، يشارك بها الطلبة والطالبات من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي.

وقال القرشي اليوم انطلقت المرحلة الثانية للتصفيات على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة يتنافس فيها 200 طالب من المراحل المختلفة حيث تبدأ اليوم المرحلة الابتدائية وغداً للمرحلة المتوسطة وبعد غد المرحلة الثانوية.

مضيفاً أن هذه المرحلة تلت مرحلة تصفية المدارس وفق الجدول الزمني للمشروع وحسب المراحل الدراسية وأن لجنة التحكيم باشرت عملها اليوم بإجراء المقابلات وتطبيق معايير التحكيم وفقاً لدليل التحكيم المعتمد من المشروع حسب المرحلة العمرية للطالب .

وأشار إلى أن لجنة التحكيم ستقوم بترشيح عشرة الطلاب الأوائل على مستوى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة وسوف تعلن النتائج فور الانتهاء.