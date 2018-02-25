بالفيديو.. هدف كوميدي في الدوري الألماني بطله حارس مرمى

نواف السالم(صدى):

أحرز أحد اللاعبين في الدوري الألماني هدفًا كوميديًا، تسبب به حارس مرمى الفرق المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني.

واستقبل حارس مرمى فريق ديسبورغ، في مواجهة فريق انغلوشتاد، هدفًا في شباكه؛ عندما ترك المرمى خالية ليتناول المياه، وتفاجيء بالهدف.

وكان انغلوشتاد استقبل هدفًا من تسلل من فريق الحارس الذي فرح بالهدف وذهب لتناول المياة ولم ينتبه للهجمة المرتدة التي نالت منه في ثواني قليلة.