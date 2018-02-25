بالصور .. مجموعة جديدة بتوقيع مايكل سينكو بأسبوع الموضة بميلان

روما(صدى):

عرض المصمم العالمي مايكل سينكو مجموعته الأخيرة لخريف 2018، في أسبوع ميلان للموضة والمقام في الفترة من 21 إلى 27 فبراير بإيطاليا، والتي تعد من أهم عواصم الموضة في أوروبا، وشارك به أشهر مصممي الأزياء في العالم .

والمعروف عن سنيكو دائمًا أنه مهتم بالتصميمات العصرية، فضلًا عن أنه يقدم التصميمات المخصصة لسهرات السواريه وفساتين الزفاف .

لكنه قرر في هذا العرض أن يكسر القاعدة و يستخدم ألوان للربيع، حيث استخدم الألوان الجذابة الفاتحة والملفتة للنظر مثل الأصفر، الروز، الأزرق، والأحمر .

كما اختار مايكل طرازًا مختلفًا لمجموعته، فقدم ملابس تجمع بين الفورمال والبهجة، فتحوّلت جميع عارضات الأزياء التي تقدم مجموعته إلى ” جاكلين كينيدى ” أثناء عرض مجموعة أزياء Moschino لخريف 2018 في أسبوع ميلان للموضة.