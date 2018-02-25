جمعية مرضى ألزهايمر تستعد لانطلاق ” مزولة سيتي ” في الرياض

سعيد العجل(صدى):

بمتابعة وتوجيهات دائمة من صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، رئيسة اللجنة التنفيذية ، يجري العمل في الجمعية على قدم وساق استعداداً لانطلاقة مزولة4 ” مزولة سيتي ” في نسخته الرابعة تحت شعار ” كلنا فينا خير ” ، وذلك خلال الفترة من 1-3 مارس 2018م بمقر ” مشروع الرائدة المدينة الرقمية ” بحي النخيل على طريق الأمير تركي الأول، حيث تشهد الرياض تنظيم مزولة سيتي نورونا الذي يستقطب اهتمام وفضول كل فئات المجتمع، بما يحويه من تعدد الأركان التي تحوي فقرات ترفيهية وألعاب رياضية ودوري مزولة ومجالات متعددة للتسوق والأطعمة.

وقد حشدت الجمعية كافة إمكانياتها من منسوبين ومتطوعين وبالتنسيق مع شركاء إستراتيجيين وداعمين لإنجاح هذا الحدث والذي سيكون مفتوحاً أمام العائلات وكافة قطاعات المجتمع، والذي تتوافر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها الزائر.

ويهدف هذا الحدث في المقام الأول إلى توعية الجمهور المستهدف بمعاناة مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم، وتجسيدها على أرض الواقع من خلال أركان تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، وكذلك منح الفرصة للشباب المتطوعين لإبراز إبداعاتهم، وتغيير المفاهيم الخاطئة حول العمل التطوعي والمتطوعين، كما يُعد الحدث مصدراً من مصادر تنمية موارد الجمعية.

وعملت الجمعية على تنويع وتعدد أشكال ومصادر الترفيه لتتناسب مع أذواق مرتادي الحدث ” مزولة سيتي ” والذي تبدأ فعالياته من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشرة ليلاً ، وقد تم تحديد أماكن مخصصة لبيع تذاكر الدخول عبر المنصة الإلكترونية لحجز تذاكر.