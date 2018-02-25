بالفيديو.. مشاجرة بالأيدي في برنامج تليفزيوني على الهواء

موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يرصد نشوب مشاجرة واشتباكات بالأيدي بإحدى البرامج التليفزيونية الروسية على الهواء خلال مناقشة حول الحرب في دونباس بين الخبير الأوكراني ديمتري سوفوروف وأحد الحضور من الجمهور.

يٌشار إلى أنه قامت مظاهرات للجماعات المناهضة للحكومة في أوبلاستات دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا، والذين يُسميان معًا ” دونباس ” ، في أعقاب الثورة الأوكرانية 2014، وحركة يوروميدان.

تلك المظاهرات، التي أعقبت ضم القرم إلى روسيا الاتحادية، والتي كانت جزءًا من مجموعة أوسع من احتجاجات متزامنة مؤيدة لروسيا في أرجاء جنوب وشرق أوكرانيا، تصاعدت فصارت نزاعًا مسلحًا بين القوات الانفصالية لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، والحكومة الأوكرانية.