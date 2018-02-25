” داعش ” يعلن مسؤوليته عن هجوم عدن

دمشق(صدى):

أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم المزدوج بسيارتين مفخختين كان قد استهدف قوات مكافحة الإرهاب بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأسفر الهجوم المزدوج، عن سقوط قتلى وجرحى حيث استهدف الانفجار بوابة معسكر قوات مكافحة الإرهاب الذي يقع بالقرب من مقر المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى وقوع انفجارين عنيفين بمديرية التواهي في عدن.