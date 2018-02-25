” داعش ” يعلن مسؤوليته عن هجوم عدن
أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم المزدوج بسيارتين مفخختين كان قد استهدف قوات مكافحة الإرهاب بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وأسفر الهجوم المزدوج، عن سقوط قتلى وجرحى حيث استهدف الانفجار بوابة معسكر قوات مكافحة الإرهاب الذي يقع بالقرب من مقر المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى وقوع انفجارين عنيفين بمديرية التواهي في عدن.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9005 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله على داعش والروافض والنصيريين وحزب اللات الكافرة
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2173 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله عليهم.. كيف يقتلون المسلمين
ارضاء لأعداء الله والخونة من العرب وغيرهم.