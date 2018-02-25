مؤسسة التقاعد تبدأ في استقبال عملائها بمقر الخدمات الحكومية بالمدينة

نايف السالم(صدى):

بدأت المؤسسة العامة للتقاعد، في استقبال عملائها عبر مقرها بمركز الخدمات الحكومية الشامل في المدينة المنورة الذي تم افتتاحه مؤخراً.

من جانبه، صرَّح فهد بن عبدالله الصالح، المتحدث باسم المؤسسة، بأنه تم تجهيز مقر المؤسسة بالمركز بمختلف التجهيزات البشرية والتقنية اللازمة؛ لإنجاز المعاملات وخدمة عملاء المؤسسة على الوجه الأمثل.

وأضاف أن خدمات المؤسسة التي تقدمها من خلال مقرها بالمركز تتضمن عمليات الاستعلام، واستقبال نواقص المستندات، وطباعة التعريف بالمعاش التقاعدي، وطباعة بطاقة التقاعد التعريفية، وغيرها من الخدمات.

يشار إلى أن المركز يضم 11 جهة حكومية تقدم أكثر من 70 خدمة إلكترونية من خلال مركز موحد يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة.