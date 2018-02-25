” السومة ” : شعرت بالتوتر خلال مباراة الفيحاء

طلال الغامدي(صدى):

كشف المهاجم السوري عمر السومة، عن الشعور الذي راوده أثناء مشاهداته لمباراة فريقه أمس السبت أمام الفيحاء، في إطار دور الـ8 من كأس الملك.

وقال ” السومة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :” لأول مرة أتوتر بحياتي، الحمد لله ألف مبروك لجماهيرنا، شكراً لإخواني اللاعبين، موعدنا المباراة المقبلة إن شاء الله، 60 ألف مشجع للأهلي أمام التعاون “.

وحقق الأهلي انتصار ثمين على الفيحاء من خلال ضربات الترجيح حيث فاز 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بـالتعادل الإيجابي 1-1.