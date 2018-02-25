بالصور.. الشرقية تواصل تصريف تجمعات مياه الأمطار بالدمام
واصلت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأحد، عمليات تصريف تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار في حي الشاطئ بمدينة الدمام.
وأوضح الحساب الرسمي للأمانة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” مواصلة أعمال السحب وتصريف تجمعات المياه في حي الشاطئ بمدينة الدمام. ”
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9006 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه اعمال بدائية جدا ………. اين البنية التحتية لمثل هذه الامور ………. تعلمو من الجبيل الصناعية
كيف تصرف مياه الامطار في اقل من ساعة دون اي تدخل واستخدام وايتات الشفط