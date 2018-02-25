بالصور.. الشرقية تواصل تصريف تجمعات مياه الأمطار بالدمام

نايف السالم(صدى):

واصلت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأحد، عمليات تصريف تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار في حي الشاطئ بمدينة الدمام.

وأوضح الحساب الرسمي للأمانة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” مواصلة أعمال السحب وتصريف تجمعات المياه في حي الشاطئ بمدينة الدمام. ”