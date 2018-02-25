أبناء الشاعر الكويتي محمد الخس يزورون خادم الحرمين الشريفين

خالد الظفيري(صدى):

زار أبناء الشاعر الكويتي محمد الخس المطيري، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس السبت.

وجاء أبناء الخس إلى قصر العوجا بالدرعية للسلام على خادم الحرمين، الذي استقبلهم وقدم واجب العزاء في والدهم، الذي تجمعه علاقة وثيقة بملوك المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن.

وجدير بالذكر، إنه كان الملك عبدالعزيز أطلق على الشاعر الفقيد لقب ” البستان ” الذي اشتهر به، واصطفاه الملك سلمان في حظوته منذ ثلاثة عقود.