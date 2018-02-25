” المالية ” تنشر صورة وثيقة نادرة لتعيين أول وزير للوزارة

عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة المالية، بنشر صورة لوثيقة نادرة، بخط المؤسس، جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، لأمر تعيين الشيخ عبد الله بن سليمان الحمدان، أول وزير للوزارة.

ونص الأمر الملكي الصادر، في 11/4/1351 هـ: ” من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، إلى جناب المكرم رئيس مجلس الوكلاء، الابن فيصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، بناء على مقتضيات المصلحة، قد أمرنا بما هو آت: أن يكون عنوان (وكالة المالية العامة) – (وزارة المالية) ويسمى عبد الله السليمان الحمدان (وزير المالية) ورئيس الخزينة الخاصة ” .