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سلمان خان يسافر إلى أبو ظبي لاستئناف تصوير فيلمه Race 3

سلمان خان يسافر إلى أبو ظبي لاستئناف تصوير فيلمه Race 3
أماني الغامدي(صدى):

انتهى النجم الهندي سلمان خان من تصوير مشاهد فيلم Race 3 في بانكوك، لذلك قرر السفر إلى أبو ظبي من أجل استكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم، ولكن هذه المرة لن تكون معه جاكلين فرنانديز التي تشاركه بطوله الفيلم لأنها انتهت من تصوير مشاهدها في الفيلم بالكامل.

و فيلم Race 3 هو أحدث أفلام سلمان والذي بدأ تصويره نهاية نوفمبر الماضي ويشارك في بطولته أميتاب باتشان، جاكلين فرنانديز، ديزى شاهو، ثاقب سليم وبوبى ديول ومن إخراج ريم ودى سوزا.

و الفيلم ينتمي إلى فئة الأكشن والإثارة ومن المنتظر عرضه في إجازة عيد الأضحى 2018، وهو تكملة لسلسلة أفلام Race.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9006 ] نشر منذ 27 دقيقة

اخس يا ابو هنود

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