الأحوال المدنية: 5 مسؤوليات تجاه الهوية الوطنية

نايف السالم(صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مسؤوليات المواطنين تجاه الوثائق الخاصة بهم وخاصة الهوية الوطنية وسجل الأسرة.

وحذَّرت الوكالة، من رهنها وتصويرها تصوير مطابق للأصل في الشكل، وكذلك السفر بها إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا يتم التعرض لفقدانها.

وأشارت الوكالة، إلى أنه في حال فقدان الهوية الوطنية فلابد من الإسراع في التبليغ من خلال خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

كما أكدت على أهمية التبليغ عن الواقعات المدنية مثل التغير في الحالة الاجتماعية ” الميلاد أو الوفاة “، وكذلك التأكد من تحديث البيانات الخاصة بك مثل العنوان والمؤهل العلمي والمهنة ووسائل التواصل “.