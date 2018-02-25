مصطفى شعبان يثير مواقع التواصل بلوك جديد

نورة الشهري (صدى):

أثار الفنان المصري مصطفى شعبان الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بسبب الشكل الجديد الذي صنعه لنفسه، ومن ثم أصبح مصطفي حديث السوشيال ميديا خاصة بعد نشر الصورة الأولى من المسلسل والتي تناقلتها المواقع وظهر فيها النجم مجسدًا شخصية ” أيوب ” ذلك الشاب المكافح الذي يتعرض للظلم فتتغير شخصيته رأسا على عقب.

ومن المتوقع أن النجم مصطفى شعبان في مسلسله القادم ” أيوب ” سيثير الجدل بالشكل الذي اختاره لنفسه، فبعيدًا عن مضمون المسلسل الذي يتناول تيمه عالمية سنراه بلوك مبهر بعدما أنقص وزنه وأطلق لحيته.