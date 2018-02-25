رنا سماحة تكشف عن سبب تواجدها في نيويورك

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية رنا سماحة عن موعد تكريمها بمهرجان Golden Panther Awards بنيويورك والتي تتواجد فيها حاليًا من أجل التكريم.

كما أكدت رنا أنها إلى الآن لا تعلم أي جائزة ستنال في المهرجان الذي وجه الدعوة لها لتسافر قبل أيام على أن تعود بداية الشهر المقبل.

حيث أوضحت أن هناك حالة من التكتم الشديد تسيطر على منظمي المهرجان بشكل كبير من أجل الإعلان عن كل الجوائز اليوم، وذلك خلال الحفل الذي ستنال رنا إحدى جوائزه ما بين ثلاثة جوائز هي أفضل مطربة شابة لعام 2017، أو أفضل أغنية أو أفضل موهبة شابة.

والجدير بالذكر أن رنا قد انتهت من تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس الذي يشارك فيه عدد من النجوم مثل جمال سليمان وصابرين ومنة فضالي وغيرهم من النجوم.