لاعب الهلال السابق: دياز أفلس وقرار الإدارة سليم

نواف السالم(صدى):

قال يوسف الثنيان اللاعب الدولي السابق لفريق الهلال الأول لكرة القدم والمنتخب، إن راموان دياز تخبط كثيرًا، وأفلس وبات لا يوجد لديه جديد للزعيم.

وأضاف ” الثنيان ” أن ” دياز ” فشل في إيجاد الحلول ، قائلًا :” عبث في أوراق الفريق الذي فقَد هويته و هيبته ، وإجمالًا انتهت خُططه وأصبح مكشوفًا ، أي أفلس ولم يستطع ابتكار حلول أبدًا، فأصبحنا نرى في الفريق عكًّا كرويًا “.

وأكد على أن الهلال لن يقف على مدرب، مشيرًا إلى أنه مؤيد بقوة بقوة قرار الأمير نواف بن سعد، موضحًا أنه لو استمر فمن الممكن أن تفقد بطولة الدوري وتخرج من آسيا.