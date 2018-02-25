سفيرة أمريكية سابقة: غزو العراق كان خطأ استراتيجي فادح لأمريكا

واشنطن(صدى):

صرحت سفيرة أمريكا السابقة، ديبورا جونز، في الكويت وليبيا، أن غزو بلادها للعراق، هو خطأ استراتيجي فادح، للولايات المتحدة، في القرن الحادي والعشرين.

وقالت ” جونز ” في مقابلة لها نُشرت منن قبل: ” أنا لا أعتقد أن أحدًا، في الشرق الأوسط، ينكر أن غزو العراق، كان خطأ استراتيجيًا، وسوف ينظر إليه، على أنه خطأ استراتيجي، في القرن الحادي والعشرين ” .

متابعة: ” المفارقة في ما حدث في العراق، تكمن في أنه كان لدينا جنرالات، في وزارة الخارجية الأمريكية، مثل كولن بأول، وريتشارد آرميتاج، اللذان كانا ضد الغزو ويعارضانه، فيما كان المدنيون مثل وزير الدفاع، رئيس البنتاجون دونالد رامسفيلد، يدعمون الغزو بقوة ” .

وكانت الحجة الرسمية، التي اتخذتها واشنطن، ذريعة لغزو العراق، من قبل القوات الأمريكية، والائتلاف المناهض للعراق في عام 2003، معلومات خادعة ادعت الاستخبارات الأمريكية، الحصول عليها، ومزاعم بأن لديها أدلة على أن بغداد تطور أسلحة دمار شامل.