مسؤول يمني: مليشيا الحوثي تؤثر سلبا على الهوية اليمنية

فهمي محمد(صدى):

أوضح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمني، الشيخ عبدالسلام الخديري، أن العدوان الذي تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية له تأثيراً سلبياً على الهوية اليمنية، وعلى السلم الاجتماعي.

وأضاف ” الخديري “، أن الهوية اليمنية بحاجة إلى معالجة الآثار والأفكار التي تضخها إيران من خلال المليشيا الحوثية، مؤكداً أن العلماء يخوضون معركة لا تقل عن المعركة العسكرية؛ لمقاومة وترميم التصدع الذي طال كل مناحي الحياة.

وأشار إلى أن العلماء يحاولون حشد كل طاقات المجتمع من أجل درء الفتنة، ووأد الصراع وإعادة الأمن والسكينة والاطمئنان إلى بلد الإيمان والحكمة.

ونشاد وكيل وزارة الأوقاف، الشعب اليمني بمقاومة ما تقوم به المليشيا الإرهابية من إجرام، مؤكداً أن الشعب اليمني عندما قاوم ظلم مليشيا الحوثي وبغيها كان يدرك تماماً أنه يمتلك المشروعية التامة للدفاع عن نفسه وعن دينه وعن عرضه.

وأكد أن الآقار السلبية التي خلفتها المليشيا الإيرانية تحتاج جهوداً جبارة وكبيرة؛ لمعالجة الآثار والأفكار.