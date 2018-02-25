أبرز 5 أسئلة وردت عبر حساب التواصل العدلي خلال أسبوع

عادل الحربي(صدى):

أوضح التواصل العدلي، اليوم الأحد، أبرز 5 أسئلة وردت عبر حسابه على ” تويتر ” خلال الأسبوع الماضي 2-6 جمادي الثانية 1439 هـ.

وأشار التواصل العدلي على حسابه على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أن الأسئلة هي: ” هل بالإمكان تسجيل صك عقار باسمين؟ ” ، والذي أكد أنه بالإمكان تسجيل الصك باسمين ويسمى صكًا مشاعًا.

وأضاف التواصل العدلي: ” كيف يتم استخراج عقار بدل مفقود؟ ” ، مجيبًا: ” يحضر المالك أو وكيله مصطحبًا بيانات الصك، ويتم تعبئة الاستمارات المطلوبة لدى كتابة العدل المختصة، ثم يتم استخراج صك بدل المفقود. ”

وتابع حساب التواصل العدلي: ” ماهي شروط تحديث الصك إلى صك إلكتروني؟ وكم يستغرق من الوق؟ ” ، موضحًا: ” لابد من اكتمال معلومات الصك قبل تحديثه؛ وسيبين لك ذلك الموظف المختص في كتابة العدل.. ويختلف الوقت المطلوب باختلاف كثافة العمل في كتابة عدل عن الأخرى. ”

وواصل: ” هل سجل الأسرة يغني عن صك الإعالة؟ وماهي متطلبات تجديد صك الإعالة؟ ” ، مجيبًا: ” سجل الأسرة لا يغني عن صك الإعالة، ولا يوجد تجديد لصك الإعالة، وإنما استخراج صك جديد. ”

وجاء آخر سؤال: ” عند تعبئة تقديم طلب للدوائر الإنهائية إلكترونيًا ماذا تعني بيانات المنهي؟ ” ، فأجاب التواصل العدلي موضحًا: ” تعني بيانات الشخص الذي سيذهب لإنهاء المعاملة. ”