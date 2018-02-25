شركتا خطوط جوية يتفاعلان مع مجزرة فلوريدا

فلوريدا(صدى):

أصدرت شركتا الخطوط الجوية الأمريكية ” يونايتد ” و ” دلتا ” ، قرار بمقاطعة الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، حيث التحقتا بقائمة طويلة، من المقاطعين للجمعية، بعد مجزرة في مدرسة بفلوريدا، التي قتل فيها مراهق، 17 طالبًا.

وعلى صعيد آخر، كانت الجمعية الوطنية للأسلحة النارية، قد قالت في وقت سابق، أن الشركات المقاطعة، ترتكب خطأ بمعاقبة الجمعية وأعضائها.

ويجدر الإشارة، أن قائمة المقاطعين تضم مصارف وشركات ومؤسسات أمريكية، حيث يُعد حادثة فلوريدا، إحدى أكبر حوادث إطلاق النار، على ضحايا منذ مقتل 20 طفلًا، بمدرسة في ” كونكتيكت ” في عام 2012.