هيئة الرياضة تكرم الصحة للمشاركة الفاعلة في ماراثون الرياض

حمود العنزي(صدى):

شاركت الصحة في ماراثون الرياض الدولي 2018, الذي أقيم أمس، حيث قام فريق الصحة بتسجيل العلامات الحيوية، شملت قياس الضغط ، نسبة السكر في الدم، الوزن، إضافة إلى تقديم الإرشادات الطبية المثالية للمشاركين في الماراثون الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة، كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التثقيفية في الصحة العامة، والتعريف بجائزة وعي ودورها الاجتماعي.

وكرمت الهيئة العامة للرياضة، ” الصحة ” نظير هذه المشاركة الفاعلة ، حيث سلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة درعا تذكارياً للصحة بهذه المناسبة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.