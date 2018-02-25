إجبار المئات في إقليم كشمير على المغادرة

نيودلهي(صدى):

أعلنت الشرطة في إقليم كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، أن مئات المدنيين أجبروا على الفرار؛ إثر تبادل إطلاق نيران المدفعية بين قوات البلدين.

وتصاعدت التوترات منذ الهججوم على معسكر للجيش الهندي في الإقليم، ما أدى إلى قتل 6 جنود، خلال الشهر الجاري.

وبينما أثار تبادل النار الشكوك حول وقف إطلاق النار المستمر منذ 15 يوماً بين القوتين، لم يتضح بعد سبب تبادل نيران المدفعية الذي وقع في قطاع أورى على خط المراقبة الذي يقسم المنطقة الواقعة في الهيمالايا ويغلب على سكانها المسلمون.