فيلم Game Night يخيب الآمال في أول يوم عرض

أماني الغامدي(صدى):

حقق فيلم Game Night إيرادات بلغت مليون دولار فقط، وذلك بعد 24 ساعة من عرضه، وهى إيرادات ضئيلة بالنسبة لحجم الإنتاج والدعاية التي قدمت للفيلم، و الفيلم كان من المفترض عرضه يوم 2 مارس القادم إلا أنه تم تعديل الموعد دون أسباب محددة.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الذين يجتمعون بانتظام من أجل لعب البوكر ولكنهم يجدون أنفسهم متورطين في حل لغز جريمة قتل غامضة، الفيلم شارك في إنتاجه أكثر من شركة إنتاج منها New Line Cinema.

و الفيلم من بطولة جاسون باتمان، راشيل ماك آدامز، كايل تشاندلر، بيلى ماجنوسن، كابى بورديس، ومن تأليف مارك بيريز، وإخراج جون فرانسيس دالى، جوناثان جولدشتاين.