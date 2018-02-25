دورات تأهيلية للمشغلين والعاملين في القطاع السياحي بعسير

أبها(صدى):

ينفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير خلال العام الجاري, 15 دورة تأهيلية للمشغلين والعاملين والراغبين بالعمل في القطاع السياحي بعسير.

وأوضح مدير فرع الهيئة بعسير المهندس محمد العمرة, أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” أنهى التحضير لتنفيذ 15 دورة ضمن المرحلة الثالثة من البرامج التطويرية والتأهيلية التي ينفذها في مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الدورات ستبدأ في مارس المقبل بدورة عن ” التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي ” للرجال والنساء، ثم تتوالى الدورات على مدار العام الجاري حيث ستقام دورات لتطوير قدرات ومهارات العاملين في التسويق السياحي, وتطوير مهارات موظفي الاستقبال في الإيواء السياحي, والأمن والسلامة في القطاع السياحي, ومفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية, والعلاقات العامة والمراسم في القطاع السياحي, وتطوير قدرات ومهارات منظمي فعاليات السياحية, وتطوير مهارات مسؤولي الموارد البشرية في القطاع السياحي.

وأبان المهندس العمرة أنه ستعقد كذلك عدة دورات في ابتكار المشروعات السياحية الصغيرة وتسويقها وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية والتعرف على فن إدارة الطهي, داعيا الراغبين والراغبات في الاستفادة من هذه الدورات مراجعة المواعيد من خلال موقع الهيئة على الإنترنت أو التواصل مباشرة مع فرع الهيئة بعسير.