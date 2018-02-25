فيلانويفا يغيب عن الملاعب أسبوع

طلال الغامدي(صدى):

أجرى لاعب الاتحاد كارلوس فيلانويفا فحوصات طبية أظهرت إصابته بشد عضلي؛ يحتاج على إثره إلى راحة.

وقالت مصادر إن الفحوصات الطبية أكدت أن فيلانويفا ستغيب عن مواجهة الشباب المقرر إقامتها السبت المقبل في إطار دوري المحترفين؛ حيث من المفترض أن ستغيب لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

وعلى جانب أخر غادر فهد الأنصاري من الرياض إلى الكويت؛ لزيارة أسرته، حيث تعرض والده لوعكة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، بينما غادر محمود كهربا لموسكو لتصوير إعلان خاص بمنتخب مصر.