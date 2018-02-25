” مدارس القيادة ” تحدد للمتقدمين مواعيد تصل لـ 4 أشهر لاستخراج الرخص

حمود العنزي(صدى):

فُجئ متقدمون لاستخراج رخص القيادة، من مدارس تعليم القيادة في الرياض، بإعطائهم مواعيد قد تصل إلى 3 أو 4 أشهر؛ للدراسة والحصول على رخص قيادة لمركباتهم.

ويجدر الإشارة، أن ذلك جاء على خلفية إلغاء المرور، للاختبار الفوري؛ للحصول على رخص القيادة، ملفتًا الانتباه إلى أن المواعيد، قد تتأخر أكثر من ذلك، بناء على ما تشهده المدرسة من ازدحام.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت إلغاء الاختبار الفوري؛ للحصول على رخص القيادة، وإلزام الراغبين في الحصول على الرخص، بحضور دورات تدريبية تتراوح ما بين 30 إلى 90 ساعة، بناءً على مستوى القيادة.