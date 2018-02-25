نافاس: شخصية الدون الحقيقة لا تعرف الغرور

نواف السالم(صدى):

يرى مشجعي الكرة حول العالم، أن نجم الريال كريستيانو رونالدو، مغرور غالبًا، ولا يعرف طريق التواضع، لطالما ظن الجميع هذا الأمر عن نجم الملكي الذي استطاع أن يغير تلك النظرة خلال مباراة ألافيس أمس في إطار الدوري الإسباني.

وكان الدون أعطى ضربة جزاء إلى المهاجم كريم بنزيمه ليسددها بدلًا منه ويحرز هدفه في ظل الانتقاد الشديد الذي يتعرض له الأخير لتغيبه عن تسجيل الأهداف الفترة الماضية.

وفي هذا السياق قال حارس مرمى الريال كيلور نافاس: ” لم يشعر أي شخص منا بالاندهاش من لفتة كريستيانو لأننا نعرف جيداً شخصيته. في مثل هذه الأوقات يحتاج المرء إلى دعم المجموعة، وأظهر كريستيانو للجميع كيف هي الأجواء في غرفة اللاعبين “.

وعن المباراة قال: ” سعيد جدا لقدرتي على مساعدة زملائي ولذلك السبب أعمل بكل جهد، فمن الصعب أن تكون في كامل تركيزك عندما تأتي فرصة علي مرماك وتتمكن من التصدي لها، نحن مترابطون جدا وفي الملعب تنعكس الروح الطيبة للاعبين خارجه “.