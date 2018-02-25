غرفة نجران تنظم معرضا للأسر المنتجة والحرفيات بالمنطقة الأربعاء القادم

راشد آل شريه(صدى):

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران الأربعاء القادم، معرض ” نجرانيات 2018 ” للأسر المنتجة والحرفيات، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة محيميد بن صالح آل شرمه، أن المعرض الذي يستمر أربعة أيام، يهدف إلى رفع مستوى الثقافة التجارية وإبراز المنتجات الوطنية وقدرة الأيدي العاملة السعودية على الإبداع التجاري والتسويقي.

وأشار إلى أن المعرض سيكون مخصصاً للسيدات من الأسر المنتجة والحرفيات لإتاحة الفرصة لهن لعرض منتجاتهن وتسويقها، وسيضم 60 جناحاً تم تجهيزها لهن، إضافة إلى تخصيص مواقع للجمعيات الخيرية, ومركز التأهيل الشامل, وجمعية شمعة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة, وجمعية رفقاء لرعاية الأيتام بالمنطقة.